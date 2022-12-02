İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2022 Cuma / 9 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6424
  • EURO
    19,6582
  • ALTIN
    1080.14
  • BIST100
    5015.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kasım ayında ihracatı 21,9 milyar dolar oldu
Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kasım ayında ihracatı 21,9 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kasım ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,9 artışla 21,9 milyar $ olmuştur. Böylece ihracatımız, 2022 yılının her ayında olduğu gibi Kasım ayında da en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır.

2 Aralık 2022 Cuma 11:44 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kasım ayında ihracatı 21,9 milyar dolar oldu
ABONE OL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kasım ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,9 artışla 21,9 milyar $ olmuştur. Böylece ihracatımız, 2022 yılının her ayında olduğu gibi Kasım ayında da en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.