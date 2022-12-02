Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kasım ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,9 artışla 21,9 milyar $ olmuştur. Böylece ihracatımız, 2022 yılının her ayında olduğu gibi Kasım ayında da en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır.