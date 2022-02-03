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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ticaretimizin artırılmasını hedefleyen yeni STA'mız hayırlı olsun

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) bugün Ukrayna'da imzaladıklarını bildirdi. Bakan Muş, mal ve hizmet ticaretini konu edinen ve ikili ticaretimizin dengeli bir biçimde artırılmasını hedefleyen yeni STA'mızın hayırlı olmasını diliyorum.' ifadesini kullandı.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 21:23
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Muş, Twitter hesabından, imzaladıkları STA'ya ilişkin bilgi verdi.

Uzun süredir müzakerelerini sürdürdükleri Türkiye-Ukrayna STA'sını bugün Ukrayna'da imzaladıklarını duyuran Muş, "Mal ve hizmet ticaretini konu edinen ve ikili ticaretimizin dengeli bir biçimde artırılmasını hedefleyen yeni STA'mızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, yaptığı diğer bir paylaşımında da şunları kaydetti:

"Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ve Altyapı Bakanı Olesandr Kubrakov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ticaretimizi ve yatırımları ele aldık."

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş
  • Türkiye-Ukrayna
  • Serbest Ticaret Anlaşması

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