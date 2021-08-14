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Ticaret Bakanı Muş Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Muş'a ziyaretinde Edirne Valisi Canalp, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:22
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Vali Canalp, Bakan Muş'u Valilik binası önünde karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Muş, Vali Canalp ile makamında basına kapalı görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Vali Canalp'in Bakan Muş'a kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerden brifing alan Bakan Muş, gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

Bakan Muş'a ziyaretinde Edirne Valisi Canalp, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

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