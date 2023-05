Ticaret Bakanı Muş: Türkiye kendine yetecek kadar enerjiyi ürettiği zaman 100 milyar dolar içeride kalır

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin müreffeh bir ülke olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İnsanların standartlarının yükseldiğinde mutlu olduklarını belirten Muş, "Türkiye'nin en büyük meselesi enerjiye bağımlılıktı. Geçen sene biz 100 milyar dolar ödedik. Nereye ödedik? Yurt dışına ödedik. İlk defa Türkiye bu dönemde doğal gaz keşfi yaptı. Nerede? Çok yakında, hemen Karadeniz'de. Zonguldak açıklarında, Filyos açıklarında. İnşallah o doğal gaz Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kuyular hızlıca açılıyor ve entegre ediliyor. Normalde keşiften sonra en kısa süresi bin gündür. Biz 900 günde sistemi bağladık. Peki sadece doğal gaz mı ithal ediyoruz? Hayır. Aynı zamanda petrol ithal ediyoruz. Doğal gazdan inşallah güzel haberler gelecek. Onları bizim, sizin evlatlarınız, çocuklarınız yapıyor." ifadelerini kullandı.

Terörün olduğu alanların temizlenerek güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Muş, şöyle konuştu:

"İlk sondajda günlük 100 bin varil. Türkiye'nin günlük tüketimi ne kadar? 800 bin ila 1 milyon varil petrol tüketiyor. Şu an biz ne kadar üretiyoruz Türkiye olarak? 80 bin varil. Yani takriben yüzde 10'u. Gelen 100 bin varille 180 bine çıkıyor. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20 ile 25'ini artık üretir hale geliyoruz. Bu ilk sondaj. Daha orada ne sondajlar vuracağız, daha orada ne kadar aramalar yapacağız. Türkiye kendine yetecek kadar enerjiyi ürettiği zaman 100 milyar dolar içeride kalır. Bunu yapmak için milli politika uygulamanız gerekiyor. O politikayı uygulamaya koymak için irade koymanız lazım. Terörü orada bitirmeniz lazım, temizlemeniz lazım. Bunlar ilk defa bu dönemde bu seviyeye geldi. Bundan sonrasını göreceksiniz. Türkiye, çok daha iyi olacaktır, çok daha güzel olacaktır."

- "GÜN, BÜTÜN KAZANDIKLARIMIZDAN VAZGEÇMEME GÜNÜDÜR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'nin istikrarını sağlamlaştıracaklarına işaret etti.

Birtakım grupların aile ve yapısını bozmaya yönelik söylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları söyledi:

"Her şeyden önce Türk toplumunun en önemli yapı taşı olan aileye sahip çıkma zamanımızdır. Bütün bu kazandığımız değerlere sahip çıkma zamanımızdır. Şu an bu masalar etrafında farklı siyasi görüşlerden olan hanımefendiler olduğunu biliyorum ama onlara çok saygı duyuyorum. Ben siyasi bir konuşma yapmıyorum. Bu vatanı çok seven, bu vatanın evladı olarak konuşma yapıyorum. Önümüzdeki tehditler ortada. Gün, bütün değerlerimize sahip çıkma günüdür. Gün, kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyetimizi değiştirmeye yönelik tehditlere 'asla ve asla' deme günüdür. Gün, bütün kazandıklarımızdan vazgeçmeme günüdür. Gün, ülkemizi yüceltme, milletimizi, vatanımızı, bayrağımızı, geleceğimizi daha yükseklere taşıma ve sorumlusu olduğumuz bugün için değil, gelecek adına adım atma günüdür."

Muş ve Karaaslan, konuşmaların ardından kadınların sorularını yanıtladı.