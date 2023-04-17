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Ticaret Bakanı Muş'ta 6'lı masaya: Mertseniz HDP'yi postalarsınız oradan

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, '(Millet İttifakı) Madem bu kadar mertseniz HDP'yi postalarsınız oradan, PKK'ya karşı net tavır ortaya koyarsınız. Yapabiliyor musunuz bunu?' dedi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Muş'ta 6'lı masaya: Mertseniz HDP'yi postalarsınız oradan
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Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Tekkeköy ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, bir yerde yönetim olabilmesi için orada iradenin oluşması gerektiğini söyledi.

İradenin bulunmadığı yerde yönetimin olamayacağına işaret eden Muş, AK Parti öncesinde Türkiye'de istikrarsız bir dönem yaşandığını ifade etti.

AK Parti iktidarı ile Türkiye'de güven ve istikrarın sürdüğünü dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Koalisyon geldiği zaman kendi içinde kurumları, bakanlıkları, bankaları özellikle bölüşüyorlar. Bunları taksimat yapıyorlar. Kimse kimsenin adamına karışmıyor. Başbakana hesap vermiyor, kendi genel başkanına hesap veriyor. Bunun neticesi milyarlarca dolar fatura ödendi. Sonra biz iktidara geldik. Güven ve istikrar tesis edildi. İnsanlar o günleri unuttular. Hükümetler sanki böyle hep istikrarlıydı. Değildi arkadaşlar. Bu AK Parti ile kazanılmış bir şey. Geçen gümrükte kek yakalanmış. Güzel ambalajlı, içini açtık, içinden kaçak sigara çıktı. Şimdi bunlar bir ambalaj yapmışlar. Türkü söyleyip saz çalıyorlar. Çiçekler koyuyorlar. Açtığınız zaman Türkiye'yi kaosa, yönetilememeye, Türkiye'yi bambaşka yere sürükleyebilecek bir şey çıkıyor içinden. Bunlar bizi maalesef büyük bir bedelle karşı karşıya bırakabilir."

Bakan Muş, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Madem bu kadar mertseniz HDP'yi postalarsınız oradan, PKK'ya karşı net tavır ortaya koyarsınız. Yapabiliyor musunuz bunu? Hayır. Onlar 'Kemal Bey'i destekleyeceğiz' dediler. 'Aday çıkartmıyoruz' dediler. 'Karşılığında da bize özerklik vereceksiniz' dediler. İşin hikayesi budur. 'Biz her şeyi konuşacağız, içeride barışı tesis edeceğiz' dediler. Memlekette şu an huzur var. Bir güvenlik sorunu yok." diye konuştu.

Programa, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş ile milletvekili adayları da katıldı.

  • Mehmet Muş
  • 6lı masa

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