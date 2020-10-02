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Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar

Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

02 Ekim 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 11:47
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