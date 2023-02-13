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  • Deprem bölgesinde fahiş fiyat... Ticaret Bakanlığı: 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi
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Deprem bölgesinde fahiş fiyat... Ticaret Bakanlığı: 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı: Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde fahiş fiyat... Ticaret Bakanlığı: 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığı: Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

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