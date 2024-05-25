Gümrük Muhafaza ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılı ilk 4 ayı boyunca Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gümrük kapıları ve limanlarda yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılarına göz açtırılmadı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller neticesinde şüpheli olarak tespit edilen araçlar ve konteynerler mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu uzman ekiplerce detaylı arama yapılan şüpheli araçlarda yasal yükün doğal boşluklarına saklanan düzensiz göçmenler tespit edildi.

2024 YILININ İLK 4 AYINDA 725 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



Yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen 354 olayda, farklı uyruklarda 725 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi.