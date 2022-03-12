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Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 09:52 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:52
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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.

Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

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