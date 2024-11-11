Gümrük Muhafaza Ekiplerinin ilk operasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanının kargo bölümüne gelen bir gönderi İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince inceleme altına alındı. İnceleme sırasında narkotik dedektör köpeklerin kargo gönderisine tepki vermesi üzerine x-ray tarama sistemine sevk edilen kargoda şüpheli yoğunluklara rastlanıldı.

Ekipler tarafından açılan kargo gönderisine konu kapı kilitlerinin doğal boşluklarına saklanmış halde hap cinsi eşya tespit edildi. Tespit edilen hap cinsi eşyalar üzerinde yapılan testlerde numunelerin captagon cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Toplamda 81 bin adet captagon cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

EDİRNE'DE UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMEDİ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na boş bir şekilde geldiği tespit edilen bir tır mercek altına alındı.

Yakın takibe alınan tır cinsi araç şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi akabinde detaylı arama işlemi gerçekleştirilen dorsenin taban kısmına gizlenmiş vaziyette streç filmlere sarılı halde 15 paket bulundu. Paketlerin içeriği üzerinde yapılan analiz sonucu 17 kilogram kokain ele geçirildi.

KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI'NDA ESRAR YAKALANDI

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu Kapıköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir araç riskli değerlendirilerek mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin yakın takibe aldığı araç, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama esnasında şüpheli yoğunluklar gözlemlenmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı arama sonucunda, 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının nezdinde devam ettiği bildirildi.