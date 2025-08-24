İSTANBUL 29°C / 21°C
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin ''özel hac vizesi'' ya da ''kurasız hac'' gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını bildirdi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

