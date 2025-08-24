Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin ''özel hac vizesi'' ya da ''kurasız hac'' gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını bildirdi.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.