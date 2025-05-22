Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail iddialarına yalanlama: 2,8 milyar dolarlık ihracat rakamı asılsız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze-Batı Şeria-Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına ve Gazze'deki soykırımına karşı, Türkiye'nin, dünyada, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en yiğitçe mücadeleyi veren ülke olduğu belirtildi.

Haberin İngilizce orijinal halinde Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen, "Türkiye 2024'te İsrail ile ticareti devam ettiriyor" imajı vermeye çalışmasının ve buna bazı medya organlarının sahip çıkmasının terör kaçkını biriyle işbirliklerini açıkça ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, bu konudaki yalanlarla mücadele etmeye daha güçlü şekilde devam edileceği bildirildi.

"2,8 MİLYAR DOLARLIK İSRAİL'E İHRACAT RAKAMI TAMAMEN YANLIŞ"

Açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten 2 Mayıs 2024 tarihine kadar olan 7 aylık dönemde, bölgede ateşkes sağlanır ve durum düzelir çabaları devam ederken İsrail ile ticaretini yüzde 30 civarında azalttığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümetimizin kararıyla, ilk aşamada 9 Nisan 2024'te 54 başlık altındaki 1019 üründe İsrail'e ihracatı durdurmuştuk. Bu arada, 7 Ekim 2023'ten sonraki dönemde İsrail ile ticareti özel sektör kuruluşları ve yabancı sermayeli yatırımcıların yaptığı da defaatle vurgulanmıştır. 3 hafta sonra 2 Mayıs 2024'te hükümetimizin aldığı kararla, Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret tamamen durdurulmuştur. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Haberde verilen 2024'te 2,8 milyar dolarlık Türkiye'den İsrail'e ihracat rakamı da tamamen yanlıştır. Ticareti 2 Mayıs 2024'te durdurma kararımız öncesinde, 2024'ün ilk 4 ayında, ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin'e yapılan ihracat da dahildir."

"Türkiye-Filistin devleti protokolü" uyarınca, özgün bir kontrollü ticaret mekanizmasının geliştirildiği anımsatılan açıklamada, "Sadece ithalatçının Filistinli, varış yerinin Filistin adresi olmak ve Ticaret Bakanlığımız tarafından her başvuru sıkıca kontrol edilerek, sınırlı izin verme uygulaması uyarınca yapılan Türkiye'den Filistin'e ihracat da 2024 yılı toplamında 797 milyon dolardır." bilgisi verildi.