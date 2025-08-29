İSTANBUL 30°C / 20°C
Tiencin'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacak.

29 Ağustos 2025 Cuma 19:01
Tiencin'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zirve dolayısıyla 31 Ağustos-1 Eylül'de Tiencin'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tiencin'e ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır."

