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TİHEK'ten ''Başörtülü olduğumuz için işten çıkarıldık'' iddiasına inceleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), iki arkadaşıyla, başörtülü oldukları için işten çıkarıldıklarını öne süren kadının iddialarıyla ilgili resen inceleme başlattı.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:53
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TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, perakende sektöründe hizmet veren bir mağazada çalışan Didem B, "Başörtülü oldukları gerekçesiyle iki arkadaşıyla işten çıkarıldığını" iddia etti ve bu iddia sosyal medyada ve basında yer aldı.

Didem B, mağaza müdürünün kendisine başörtüsünü çıkararak çalışabileceğini söylediğini, kendisinin de bunu kabul etmediğini belirterek, "inanç temelli ayrımcılığa uğradığını" savundu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 11. ve 17. maddeleri uyarınca Didem B. ile görüşülerek açık rızası alındı ve "inanç temelli ayrımcılık yapıldığı" iddialarıyla ilgili resen inceleme başlatıldı.

TİHEK, iddiaların titizlikle inceleneceğini, kararın da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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