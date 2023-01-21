TİHEK'ten İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

TİHEK'ten İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

İslam karşıtlığının, Müslüman bireylere ve gruplara karşı ayrımcı tutumları derinleştirdiğinin belirtildiği açıklamada, insan haklarına ilişkin bağlayıcı metinlerde ırk temelinde ayrımcılığın bir insan hakkı ihlali olarak düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, belirli bir gruba yönelik bu davranışların, uluslararası temel insan hakları belgeleri ve evrensel insan hakları ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.

Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu'nun (ECRI), din özgürlüğünü destekleme ve istisnasız bütün inanç sahiplerinin yaşadıkları toplumlarda hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık korkusu taşımadan yaşayabilmesi ve gelişebilmesini güvence altına alma görevlerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde ifade özgürlüğünün sınırları açıkça belirtilmiştir. Bu çerçevede, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aşikardır. Bilakis bu türden faşizan eylemlerin nefret suçu oluşturacağı noktasında kuşku bulunmamaktadır. Temel misyonu insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması olan kurumumuz, medyaya yansıyan bu eylemi şiddetle kınamaktadır."