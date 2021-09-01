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  • Tık uğruna köprüden atlamıştı: O YouTuber gözaltına alındı
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Tık uğruna köprüden atlamıştı: O YouTuber gözaltına alındı

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer gözaltına alındı.

DHA1 Eylül 2021 Çarşamba 22:19 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 22:19
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Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı. O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde; ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı. Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü. Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i bu akşam gözaltına aldı. Özer'in polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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