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TİKA Güney Afrika'da 600 aileye gıda yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:51
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TİKA Pretorya Program Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 600 aileye gıda yardımı yapıldığını dile getirdi.

Şekerci, "TİKA tarafından, başta çeşitli nedenlerle ailesi ve kimsesi olmayan yetim, hasta ve bakıma muhtaç durumdaki yaşlılar ve engelliler dahil olmak üzere, temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, ihtiyaç sahibi 600 aileye ulaştırıldı." dedi.

Johannesburg Belediyesi Bölge Sorumlusu Mohammed Alex ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Afrika kıtasında Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini ifade ederek, "Bu zor zamanlarda nezaket ve cömertliği nedeniyle TİKA'nın yapmış olduğu desteklerden çok memnunuz. Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

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