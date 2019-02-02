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TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

TİKA Başkanı Serdar Çam, İtalya'da yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Türk şehitliği ve mescidini ziyaret etti.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, İtalya'da yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Türk şehitliği ve mescidini ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırvatistan'daki saha ziyaretinin ardından İtalya'ya geçen TİKA Başkanı Çam, Trieste'de restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılan Türk Şehitliği ve mescidini yüklenici firma yetkilileri ile inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çam, TİKA'nın Osmanlı mirası köprüleri, camileri, türbeleri restore ederek koruma çalışmalarının yanı sıra Avusturya, Myanmar, Irak, Bosna Hersek gibi birçok ülkedeki Türk şehitliklerini ihya ederek şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını kaydetti.

TİKA'nın yaptığı çalışmalar neticesinde mezarlık içerisinde daha önce mescit olarak kullanılan ve gasilhaneye çevrilen alanın yeninden mescit olarak kullanılması amacıyla duvar ve tavan için gerekli tamiratlar yapıldı.

Mescidin çatısı ve diğer yapıları güçlendirilirken mezarlık alanı içerisinde yeni bir gasilhane yapıldı. Çöken istinat duvarı yeniden yenilendi ve yürüyüş yolları yapıldı. Bunların yanı sıra şehitliğin dışarısında ziyaretçilerin yararlanabileceği, Osmanlı mimarisini yansıtan çeşme inşa edildi.

Trieste'deki Şehitlik Camii arazisinde bulunan Türk Şehitliği ve mescidin restorasyonu ve çevre düzenlemesi TİKA tarafından geçen sene tamamlanmıştı.  

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