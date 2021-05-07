TİKA, Macaristan'a gıda, hijyen ve temizlik paketi

AA 07 Mayıs 2021 Cuma 15:43 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 15:43

TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine uzattığını, bu ramazanda da 87 ülkedeki yüz binlerce kişiye Türkiye'nin yardımlarını ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "İyilik, eşitlik ve dayanışma ruhuyla, evsizlere yönelik yürütülen sosyal yardım hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğü tarafından Erd Belediyesi Sosyal Bakım Merkezi, Szekesfehervar Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi, Dunaujvaros Belediyesi Evsiz Bakım Merkezi ve Salgotarjan Belediyesi Sosyal Bakım Merkezi için temin edilen gıda, hijyen ve temizlik paketleri merkez yetkililerine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, TİKA'nın destek verdiği, Erd, Szekesfehervar, Dunaujvaros ve Salgotarjan kentlerindeki yardım merkezlerinin toplam 712 evsiz için sürekli barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra geçimini sağlayamayan kişiler için de beslenme, gündüz bakım, kişisel temizlik imkanı ile istihdam yardımı sağladığı kaydedildi.

TİKA Budapeşte Koordinatörü Seda Dağlı, gıda, hijyen ve temizlik paketlerinin tesliminde şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere, UNESCO Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olan 2021 yılını 'Yunus Emre Yılı' ilan etti. Ayrıca bu yıl, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. ve Ahi Evran'ın doğumunun 850. yıl dönümü. Anadolu erenlerimiz, Türkiye'nin ve bugün ülke sınırlarımızı aşan gönül coğrafyamızın kültürel mimarları. Felsefesini evrensel insani değerler üzerine inşa eden Yunus Emre'nin din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa seslendiği şiirlerindeki insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramları hepimizi birleştiren ortak değerlerimiz. Ortak değerlerimizin farkındalığı, ülkemizin insani yaklaşımı, ecdadımızdan, erenlerimizden ve köklü tarihimizden miras kalan yardımseverlik bilincimiz doğrultusunda geçmişten günümüze tüm zamanlarda olduğu gibi dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz zor günlerde de desteklerimiz ile dostlarımızla ve ihtiyacı olan herkesle paylaşmaya ve dayanışmaya devam etmekteyiz."

- ERENLER SOFRASI

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile 2021 yılı, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan edildi. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırıldı. UNESCO da Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü, Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü etkinliklerini 2021 yılı Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına almıştı.

Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran gibi değerlerin dünya anlayışını ve Anadolu'dan dünyaya yayılan barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha fazla insana ulaştırmak hedefiyle başlatılan çalışma doğrultusunda TİKA'nın her sene ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler Erenler Sofrası başlığı altında birleştirildi.