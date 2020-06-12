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TİKA ve Hasene'den Kenya'daki sel mağdurlarına yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hasene Uluslararası Yardım Derneği, Kenya'nın kuzeydoğusundaki sel mağduru 1200 aileye yardım eli uzattı.

AA12 Haziran 2020 Cuma 12:59 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:59
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TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Hasene Derneği tarafından sağlanan gıda paketleri TİKA koordinasyonunda Tana River ve Garissa eyaletlerinde 25 yerleşim yerinde yaşayan sel mağduru ailelere dağıtıldı.

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, Kovid-19 salgını ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) Kenya'ya seyahat edemediğini ancak TİKA olarak yerel paydaşlarla yardımların dağıtılmasını koordine ettiklerini kaydetti.

Hem Türk devleti hem de Türk STK'ler olarak Kenya’da her alanda desteklerin sürdürüldüğünü belirten Yüksek, "Hem kentteki yoksullara hem de pandeminin olumsuz etkilerinden muzdarip kırsal topluluklara ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Garissa Eyaleti Kamuthe köyündeki sel mağdurlarından biri olan 49 yaşındaki Rukiya Abdallah Dube, Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle son 3 aydır pazarda deve sütü satamadığını ve gıda konusunda zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Dube, Türk yardım kuruluşlarına zor zamanlarında muhtaç insanları hatırladıkları için teşekkür etti.

Kenya hükümetine göre, nisan ayından bu yana Doğu Afrika bölgesini vuran sellerde yüzlerce kişi öldü, 100 binden fazla kişi de yerinden oldu.

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