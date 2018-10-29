TİKA, Yemenli öğrencilere okul çantası yardımı yaptı

Ülkenin güneyindeki Aden kentinin Tuvahi ilçesinde bulunan İbni Sina Okulu'nda, çantaların dağıtımı için gerçekleştirilen törene, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ve Tuvahi İlçe Belediye Başkanı Abdulhamid eş-Şuaybi katıldı.

TİKA Yemen Koordinatörü Sarı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuvahi'deki yoksul öğrencilere içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu bin okul çantası yardımı yaptıklarını söyledi.

İki gün içinde Aden ile Lahic sahil yolu üzerindeki okullarda bin 300, Taiz'de ise 700 okul çantası dağıtacaklarını ifade eden Sarı, Yemen'de maddi imkansızlıklar nedeniyle zorluk çeken öğrencilere destek olmak için böyle bir yardım kampanyası düzenlediklerini kaydetti.

Tuvahi İlçe Belediye Başkanı Şuaybi de öğrencilere ve Yemen'deki göçmenlere verdiği destek dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

Şuaybi, düzenlenen bu yardım kampanyasının TİKA tarafından desteklenecek "yeni eğitim projelerinin ilk adımı" olması temennisinde bulundu.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'de, Türkiye; TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.