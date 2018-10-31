Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanılığının (TİKA) katkılarıyla Eskişehir’de "10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe" sempozyumu yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Türk Dil Kurumunun (TDK) iş birliğinde yapılan sempozyumun açılışında konuşan ESOGÜ Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, 3 gün boyunca 58 oturumda toplam 240 bildirinin sunulduğunu belirtti.

"Dünya dili Türkçe" tabirinin Türk dili konuşanlar ve Türk dili araştırmacıları için bir hayal ya da iddia olmadığını vurgulayan Ağca, Türkçenin her bakımdan dünyanın en büyük dillerinden biri olduğunu ifade etti.

2018'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Atabetü’l Hakayık Yılı" ilan edildiğini anımsatan Ağca, sempozyuma bu eserle ilgili oturumlar ilave ettiklerini bildirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Atabetü'l Hakayık eserinin UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'nda anma ve kutlama yıl dönümleri arasına dahil edildiğini anımsatarak, ESOGÜ'nün bu sempozyumu yapmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de dünya dili olma yolundaki Türkçenin Orhun Anıtları gibi çok eski edebi eserlere sahip olduğuna işaret etti.

Gülsevin, tüm dünyada Türkçe öğrenmeye yönelik büyük talep olduğuna dikkati çekerek, yabancı dillere geçmiş 12 bin Türkçe kelimenin varlığına işaret etti.