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TİKA'dan Afganistan'a tıbbi teçhizat yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi, Afganistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek sağlamak amacıyla Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi teçhizat ve ekipman yardımında bulundu.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 16:26 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:26
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Tıbbi teçhizat ve ekipmanların teslimi için bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, Afganistan'ın yaşadığı zor günlerde yardımını esirgemeyen Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

TİKA Kabil Ofis Koordinatörü Zühtü Çal da ilk aşamada ventilatör, hasta gözlem cihazı, ateş ölçer gibi cihazların da aralarında bulunduğu tıbbi teçhizat ve donanımın teslimatını gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Çal, TİKA olarak bundan sonraki süreçte de yardımları devam ettirmek istediklerini kaydetti.

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