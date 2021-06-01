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TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek: 1200 masa-sıra yardımı yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan'da farklı alanlardaki kalkınma proje ve çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında faaliyetleri devam ediyor. Söz konusu yardım eğitim müdürlükleri yetkililerine teslim edildi.

AA01 Haziran 2021 Salı 16:40 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 16:40
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Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'teki tamir ve bakımı TİKA tarafından yapılan Mevlana Celaluddin Muhammed-i Belh-i Lisesi'nde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh Eğitim Müdürü Aliullah Emiri, Belh Belediye Başkanı Ahmed Tevfik Emini, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri müdürleri katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh, Cüzcan, Sar-ı Pul, Semengan ve Kunduz vilayetlerinde bulunan okullara öğrenciler için 1200 masa-sıra yardımı yapıldı.

Söz konusu yardım eğitim müdürlükleri yetkililerine teslim edildi.

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