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TİKA'dan Bağdat'ta gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 18:19 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:20
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TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA olarak 6 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına, Bağdat'ın Şaab bölgesinde DEAŞ nedeniyle eşlerini kaybeden dul kadınlardan başladık." dedi.

Musul, Kerkük, Kerbela ve Nasiriye kentlerinde de ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapacaklarını ifade eden Yazıcı, bu sene toplamda 6 bin aileye yardım ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yazıcı, Türkiye olarak Irak'a yardım elini uzatmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

TİKA gıda yardımı, Bağdat'ın Sadr bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine de dağıtıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TİKA'nın gıda yardımını alan Iraklı Um Mustafa, Türkiye'den Irak'a kadar uzanan insani yardım destekten dolayı teşekkür etti.

Um Mustafa, "Bu tür yardımlar aynı coğrafyada yaşayan insanların tek ümmet olduğunu gösteriyor. Irak'ta insani yardım konusu maalesef kısıtlı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük insani desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah senin ve halkının da makamını yüce eylesin." diye konuştu.

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