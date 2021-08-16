TİKA'dan Çadlı kadınlara eğitim

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:27 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:27

Başkent Encemine'de düzenlenen sertifika programına, Çad Mesleki Eğitim ve Sanayi Bakanı İsabel Hasna Casseri, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız ve TİKA Çad Koordinatörü Melih Mücahid Ateş katıldı.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, programda yaptığı konuşmada, eğitimin Çad toplumunun ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek "Türkiye, Çad'a yardım ve destek sağlamaya devam ediyor ve etmeye de devam edecek." dedi.

TİKA Çad Koordinatörü Ateş de mesleki eğitimlerle Çad'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kadınları desteklemek istediklerini kaydetti.

Çad Mesleki Eğitim Bakanı Casseri de TİKA'nın desteğinin doğru zamanda geldiğine dikkati çekerek "İşsizlik ve rehabilitasyon sorununu sadece Bakanlık çözemez." ifadesini kullandı.

Tören, katılımcılara sertifika verilmesiyle sona erdi.