Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TİKA'dan Filistin'deki Al Razi Hastanesi'ne kuvöz desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de bebek ölümlerinin en yüksek oranda yaşandığı Cenin bölgesinde hizmet veren Al Razi Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesine 5 kuvöz yardımı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, istatistiklere göre, Filistin genelinde her bin bebekten yaklaşık 18'inin 1 yaşına varmadan çeşitli sebeplerden hayatını kaybettiği hatırlatılarak bebek ölümlerinin en yüksek oranda görüldüğü Cenin şehrinde 1990 yılından bu yana yılda 250 bin kişiye hizmet veren Al Razi Hastanesi'ne kuvöz temin edildiği belirtildi.

Yapılan 5 kuvöz yardımıyla hastanenin yenidoğan ünitesinin kapasitesinin yüzde 40 artırılarak sunduğu hizmetlerin kapsam ve kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, TİKA'nın Filistin halkını her alanda olduğu gibi sağlık alanında da desteklediği vurgulandı.

Açıklamaya göre, özellikle anne çocuk sağlığına ilişkin faaliyetlere önem veren ve Filistin'de sağlık alanında Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de birçok projeye imza atan TİKA, 30 yataklı Tubas Türk Devlet Hastanesi ve 180 yataklı Gazze Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi projeleriyle de iki önemli sağlık tesisini daha Filistin halkına kazandırdı.

TİKA'nın Filistin'de anne çocuk sağlığı, engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sağlık merkezlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması gibi birçok alanda faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada ayrıca mart ayından bu yana Gazze'deki protestolar neticesinde ortaya çıkan insani krize yönelik geniş çaplı ilaç ve tıbbi malzeme desteği verildiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA