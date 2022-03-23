TİKA'dan Gabon'a tarımsal ekipman desteği

Türkiye'nin Libreville Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle, Gabon'un Andem şehrinde yaklaşık 30 hektarlık bir alanda muz üretimi yapan yerel kooperatife üretimde verimliliğin artırılması ve kakao üretimine olanak sağlanması amacıyla çeşitli tarım aletleri ve malzemeleri hibe edildi.

Törene Türkiye'nin Libreville Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Genel Müdürü Maximin Magoualamangoye, Gabon Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Müdürü Ndoutoume Bekale Georges Martin, TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden ile kooperatif yetkilileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kaygısız, TİKA'nın projeleriyle Türk bilgi birikimini Afrikalı ortaklarıyla paylaştığının altını çizerek, 2013'Ten bu yana TİKA'nın Gabon'da yaptığı kalkınma projelerinin değerinin 450 bin doları aştığını belirtti.

Kooperatif başkanı Koumba Mounguengui Jean ise Libreville Büyükelçiliği, TİKA ve Türkiye'ye şükranlarını sunarak, verilen destekten dolayı çok mutlu olduklarını, yeni alet ve ekipmanlar ile çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyledi.

Proje kapsamında motorlu testere, su pompası ve güneş enerjili projektörün yanı sıra gübre, fide ve çok sayıda tarım aleti olmak üzere 32 kalem ürün hibe edildi.

Verilen destek ile muz üretiminin yüzde 60 artırılması, ayrıca yüksek kalitede kakao üretilmesi amaçlanıyor.