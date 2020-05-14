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Güncel

TİKA'dan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Irak'ta ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:18
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın ramazan yardımları kapsamında Irak'ta ihtiyaç sahibi 5 aileye gıda kolisi dağıttığını söyledi.

Turan, söz konusu gıda kolilerinin Musul, Telafer, Diyala, Kifri ve Salahaddin'de dağıtıldığını söyledi.

Türkiye'nin daha önce de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Irak'a binlerce maske yardımı yaptığını hatırlatan Turan, her zaman Irak halkı ve Türkmenlerin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Öte yandan ITC Diyala İl Başkanı Semir Salihi ise 2 bin gıda kolisinin Diyala'nın Hanekin ilçesi, Kızlarbat ve Mendeli kasabaları ile Adanaköy, Karağan ve Kördere köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktardı.

Salihi, ''Hiçbir zaman Iraklıları yalnız bırakmayan Türkiye, bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı." dedi.

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