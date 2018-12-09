TİKA'dan Libya'da yerinden edilmiş ailelere yardım

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, Libya Kızılayı Trablus Şubesi'ne şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ailelere dağıtılmak üzere makarna, pirinç, ton balığı ve peynir gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yaklaşık 16 tonluk 700 gıda kolisi teslim etti.

Libya Kızılayı Trablus Şubesi'nde düzenlenen teslim töreninde konuşan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği İkinci Katibi Muratcan Akel, ağustos-eylül aylarında, Trablus'ta meydana gelen çatışmalarda evlerini terk ederek şehrin daha güvenli bölgelerine gitmek zorunda kalan yardıma muhtaç Libyalı ailelere yönelik bu yardımı kabul ettiği için Libya Kızılayına teşekkür etti.

TİKA, gelecek dönemde de Libya Kızılayına personel eğitiminin yanı sıra üniforma ve çeşitli teknik desteğin sağlanmasını planlıyor.

Trablus'taki çatışmalar 115 can aldı

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalarda ölenlerin sayısının 115'e ulaştığı, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Çatışmalar, 25 Eylül'de sona ermişti.

Libyalı yetkilerin attığı adımlar ve olağanüstü gayretlerine rağmen ülkedeki siyasi ve ekonomik krizlerle zaman zaman yaşanan çatışmalar, sağlık, temiz su ve gıda gibi temel ihtiyaçlar noktasında sorun yaşanmasına yol açıyor.