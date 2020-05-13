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TİKA'dan Somalili 500 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki evlerini terk ederek Garas Baley bölgesindeki kamplarda yaşamak zorunda kalan 500 aileye gıda yardımında bulundu.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:28
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TİKA tarafından 2020 Ramazan Ayı Programı kapsamında Somali’deki kamplarda yaşayan ailelere pirinç, un, makarna, şeker ve sıvı yağdan oluşan gıda paketleri dağıtıldı.

Yardım dağıtımına TİKA Mogadişu personeli ile Bölge Kaymakamı Abdurrahman Ahmed Ali, Kaymakam Yardımcısı Abdirahim Ali ve Bölge Komutanı Ali Ahmed katıldı.

Mogadişu’nun Garas Baley bölgesindeki kamplarda yaşayan ve TİKA’nın gıda yardımından faydalanan Somalililer, Türkiye’ye, Türk halkına ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) büyük oranda etkilediği Somali’de halkın büyük bir kısmı günübirlik çalışarak kazandığı parayla akşam evine yiyecek götürüyor. Bu durum ülkede Kovid-19‘un yayılmasını önleyecek tedbirlere uyulmasını da zorlaştırıyor.

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