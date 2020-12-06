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TİKA'dan Sudan'a yardım eli

TİKA, Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

AA06 Aralık 2020 Pazar 20:47 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 20:47
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TİKA tarafından temin edilen oksijen ölçüm cihazları, termometre, siperlikli yüz koruma maskeleri, yüz maskeleri, eldiven, dezenfektan, cerrahi önlük, dezenfeksiyon işlemleri için pompa gibi 22 kalem malzeme, TİKA Hartum Program Koordinatörlüğü tarafından Niyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Hartum'daki ofisine teslim edildi.

TİKA, daha önce de Sağlık Bakanlığına, başkent Hartum'daki Mesleki Eğitim Merkezinde ürettiği 100 siperlikli yüz maskesi, Doğu Darfur Valiliğine de Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 19 bin 468'e çıktığı Sudan'da, şu ana kadar 1295 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan hükümeti, havaların serinlemesi ve vakaların artış göstermesi nedeniyle okulları tatil etmiş, iş yerlerinde personel sayısının yarıya indirilmesi, toplu faaliyetlerin yasaklanması ve kapalı yerlerde maske zorunluluğu getirmişti.

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