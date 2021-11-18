TİKA'dan Suriye'de 'özel' çocuklar için özel sınıflar

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:15

TİKA, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezindeki Ali Bin Ebu Talip İlkokulunda, fiziksel destek ve rehabilitasyon amacıyla iki sınıfı eğitime kazandırdı.

Uzmanlar tarafından özel olarak hazırlanan sınıflarda, bedensel yetersizliği, gelişim geriliği, kas hastalıkları ve Down Sendromlu öğrenciler ücretsiz eğitim görecek.

TİKA ayrıca Azez'e bağlı Akterin beldesinde de "atölyeler sokağı" adı verilen boya ve hijyen üretim atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan atölyede üretilen boya ve hijyen malzemeleri, ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunuldu.

Açılışlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kamil Kolabaş, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, TİKA ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bölge halkının ileri gelenleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kolabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA olarak Azez ve Akterin'de engelli sınıfı ve sanat sokağını hizmete açtık. Engellilere yönelik hizmetlerin yanı sıra boya ve hijyen imalatı yaparak bölge halkına sunuyoruz." dedi.

TİKA, Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu Asya, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, yaklaşık 150 ülkede bölge halklarına hizmet götürüyor.