14 Nisan 2020 Salı 08:43 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 08:43

İstanbul Valiliği, dün saat 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları açıkladı. O kararlara göre, bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu hale getirildi, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacağı kararlaştırıldı. Toplu taşıma araçlarına “yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınması halinde” sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle koltuk sayısının yüzde 50’sinden fazla oturan yolcu alınmayacak. Ayaktaki yolcu sayısı, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacak.

KARARA RAĞMEN İBB AYNI

Akşam'ın haberine göre, Valilik kararlarına rağmen İstanbul’da yine toplu taşıma araçlarında yoğunluğun yaşandığı görüntüler geldi. İBB’nin otobüs, metrobüs sefer sayılarını azaltması nedeniyle yaşanılan yoğunluk vatandaşların fotoğraflarına yansıdı. Metrobüs hatlarında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğu fotoğraflayan vatandaşlar İBB’ye isyan etti. Geçtiğimiz günlerde de 144A Deliklikaya- Ömerli Kptaş otobüsü ve 319 Kayışdağı- Kadıköy otobüslerindeki yaşanan yoğunluk nedeniyle işe gidip gelmek zorunda olan vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

YÜZLERCE METROBÜS GARAJA ÇEKİLDİ

Vatandaşlar metrobüslerdeki yoğunluktan şikayet ederken yüzlerce metrobüsün Edirne Kapı İETT garajına çekilmesi dikkat çekti. Vatandaşlar metrobüslerin yoğun olmasına rağmen garajda bekletilmesine tepki gösterdi.

VATANDAŞA ‘TROL’ DEDİLER

İBB Sözcüsü Murat Ongun geçtiğimiz günlerde İETT otobüslerindeki yoğunluk fotoğraflarına ‘trol’ ithamında bulunmuştu. Vatandaşlar sosyal medyada paylaştıkları yoğun toplu taşıma araçlarının fotoğraflarının altına ‘biz de mi trolüz. Otobüs metrobüs sayısı çok az tıklım tıklım” yorumlarını yaptı.

İZMİR’DE DE TEPKİ VAR

İzmir’de metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Metroyu kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Musa Altunç “Sosyal mesafeyi korumak için boş koltuklar olmasına rağmen oturmayıp ayakta kalmayı tercih ettim. Ancak ikinci üçüncü durakta, çok kalabalık oluşmaya başladı. Belediyeden, halka değer vermesini istiyoruz” dedi.