TIME dergisi yazdı: Trump, Pompeo’nun altını S-400 ile oyuyor

YAPTIRIM YOK

Haberde, Trump’ın 2,5 yıllık iktidarı süresince Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile zıt düşmediğinin altı çizilirken “Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alması Pompeo ile Trump arasında keskin bir ayrılığa neden oldu. S-400 konusu aralarındaki ilişki için test niteliğinde” yorumunda bulunuldu. Pompeo 14 Temmuz’da Türkiye’ye kesinlikle yaptırım uygulanacağının sözünü verirken, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, yaptırım yok, açıklamasında bulundu. TIME, iddiasını güçlendirmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senatör Lindsey Graham arasında geçen telefon konuşmasına işaret ederek, Pompeo’nun mevkidaşı ile ‘görüşememesinin’ siyasi önemine vurgu yaptı. TIME’ın haberi “Trump S-400’ü kendi çıkarları için kullanıyor” ve “Türkiye’ye yaptırım aslında söz konusu değil” yorumlarına neden oldu.