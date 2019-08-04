27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TIME dergisi yazdı: Trump, Pompeo’nun altını S-400 ile oyuyor

TIme dergisinde yayımlanan habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanması muhtemel CAATSA yaptırımlarını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun altını oymak için strateji olarak kullandığını iddia etti. Söz konusu analiz gerçekleşir ise Türkiye’ye ek yaptırım uygulanmayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YAPTIRIM YOK 

Haberde, Trump’ın 2,5 yıllık iktidarı süresince Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile zıt düşmediğinin altı çizilirken “Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alması Pompeo ile Trump arasında keskin bir ayrılığa neden oldu. S-400 konusu aralarındaki ilişki için test niteliğinde” yorumunda bulunuldu. Pompeo 14 Temmuz’da Türkiye’ye kesinlikle yaptırım uygulanacağının sözünü verirken, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, yaptırım yok, açıklamasında bulundu. TIME, iddiasını güçlendirmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senatör Lindsey Graham arasında geçen telefon konuşmasına işaret ederek, Pompeo’nun mevkidaşı ile ‘görüşememesinin’ siyasi önemine vurgu yaptı. TIME’ın haberi “Trump S-400’ü kendi çıkarları için kullanıyor” ve “Türkiye’ye yaptırım aslında söz konusu değil” yorumlarına neden oldu. 

 

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Suç makinası yakalandı

Suç makinası yakalandı

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

Teksas'ta silahlı saldırı

Teksas'ta silahlı saldırı

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Avrupa'da dikkat çeken transferler

Avrupa'da dikkat çeken transferler

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA