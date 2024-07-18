Timur Cihantimur yeni ıslahevine nakledildi

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı ATV'li gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz Timur Cihantimur (17) ile annesi Eylem Tok'un kaçtıkları ABD'de tutukluluğu devam ediyor. Cihantimur'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.

Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü. Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

İADE KARARI EYLÜL'DE

Tutuklu Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ile ilgili karar duruşmasının 10-11 ya da 13 Eylül'de görülmesi bekleniyor.