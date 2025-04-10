Murat Ağırel ve Timur Soykan, haklarında başlatılan "tehdit" ve "şantaj" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

"Tehdit" ve "şantaj" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, "Flash Haber TV" kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Ağırel ile Soykan'ın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade verme işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

"TEHDİT" VE "ŞANTAJ" SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilerin, "Flash Haber TV" isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan'dan davacı ve şikayetçi oldukları ifade edildi.

Açıklamada, Ağırel ve Soykan'ın "tehdit" ile "şantaj" suçları kapsamında gözaltına alındıkları, haklarında arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

İki şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine götürüldü.