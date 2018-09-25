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Tinerle adam öldürme cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de tartıştıkları kişinin üzerine tiner döküp yakan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

  • IHA
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Eskişehir’de gece saatlerinde tartıştıkları Ahmet Ç.’nin üzerine tiner döküp ardından yaktıkları öne sürülen 4 şahıs adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden M.Ç. ile S.K. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen T.D. ve İ.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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