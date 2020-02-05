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Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Oğuzhan Bahadır (50) kafeteryasında tiner ile temizlik yaparken sigara yakınca kıyafetlerinin tutuşması sonucu yandı. Bahadır'ı kurtarmak isteyen arkadaşı Muhammet Özdemir'in (39) de elleri ile yüzünde yanıklar oluştu. İkili, hastanede tedaviye alındı.

DHA05.02.2020  14:54 - Güncelleme: 05.02.2020  14:54

Olay, sabah Oğuzhan Bahadır'ın sahibi olduğu kafeteryada meydana geldi. Bahadır, boya- badana yapılan kafeteryasında yere dökülen boyaları tiner ile temizlemek istedi. Bu sırada ise sigara yaktı. Ancak çakmağı ateşlediği anda kıyafetleri tutuşan Bahadır, alevler içinde kaldı. Arkadaşı Muhammet Özdemir, Bahadır'ın yardımına koşarak, alevleri söndürmeye çalıştı.

Çığlıkları duyarak, işyerine giren vatandaşlar tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahadır ve Özdemir, Erzincan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderildi.

Tedavi altına alınan arkadaşların vücutlarının yüzde 15'inde ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.

Yaşadıkları kabus dolu anları anlatan Oğuzhan Bahadır, "İşlettiğim kafeteryaya boya-badana yaptım. Boyanın döküldü yerleri silmek için tiner döktük. Bu sırada sigara içmek için çakmağı ateşleyince, alevlerin içinde kaldım. Muhammet beni söndürmek isterken kendisi de alev aldı. Üzerindekilerini çıkarıp, yardım etti. Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

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