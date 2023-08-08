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Güncel

Tıp dünyasında çığır açan ameliyat! Türkiye örnek oldu!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, literatüre 'Özkan' tekniği olarak giren rahim nakilleri sayesinde dünyada yaklaşık 100 çocuğun dünyaya geldiğini söyledi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 14:44 - Güncelleme:
Tıp dünyasında çığır açan ameliyat! Türkiye örnek oldu!
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Dünyada kadavradan ilk rahim nakli operasyonundaki ekipte yer alan Özkan, AA muhabirine, 2011'de Mersin'de yaşayan Derya Sert'e Sağlık Bakanlığından alınan özel izinle gerçekleştirdikleri rahim naklinin ardından "Ömer Özkan" isimli bebeğin dünyaya geldiğini ifade etti.

İlk rahim naklinin 12. yıldönümünde dünyaya örnek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özkan, tıp dünyasında çığır açan bu ameliyattan yaklaşık 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci naklini de Antalya'da yaşayan Havva Erdem'e yaptıklarını hatırlattı.

Türkiye'de başarılı bir rahim nakli yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden Özkan, "Derya'nın 2 yıl içerisinde çocuğunun dünyaya gelmesini amaçlıyorduk. Bazı zorluklarla karşılaştık ve üstesinden geldik. Nakilden 9 yıl sonra bebek de dünyaya geldi. Tekniğimizle dünyada çok sayıda rahim nakli yapıldı. Literatüre bakıldığında rahim nakli ile 100 çocuk dünyaya geldiğini görüyoruz. Hepsi 'Özkan' tekniğiyle yapılan ameliyatlar sonucu dünyaya geldi." dedi.

Rahim naklinin güvenilirliğinin dünyada da kendisini ispatladığını aktaran Özkan, "Rahim naklinin mevzuatı çıkarsa ülkemizde de çok yaygın bir şekilde nakil yapılabilir. Bekleyen çok fazla hasta var. Önemli olan bu ameliyatları yapacak ekiplerin tecrübeli olması. Kolay bir ameliyat değil." diye konuştu.

Mevzuatı beklemeden özel izinle üçüncü rahim naklinin de yapılabileceğini dile getiren Özkan, uygun bir donör bulunursa nakil yapabileceklerini vurguladı.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 3 yıl önce anne olmuş ve bebeğine "Ömer Özkan" adını vermişti.

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