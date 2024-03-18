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TİP Gökhan Zan'ı adaylıktan çekti! Özgür Özel ''kaybettirir'' demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'a ilişkin 'Türkiye İşçi Partisi (TİP) seçimi kaybettirebilir' açıklamasından sonra TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan çekti. Zan ise, zaten son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirterek, 'Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım' dedi.

18 Mart 2024 Pazartesi 02:03 - Güncelleme:
TİP Gökhan Zan'ı adaylıktan çekti! Özgür Özel ''kaybettirir'' demişti
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TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti.

"CHP ADAYI LÜTFÜ SAVAŞ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM"

Bu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum." diye konuştu.

Zan, durumu TİP ile paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Partimden 'Bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını' söylediler ancak dün itibarıyla, az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi, çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar verecekleri, basın yoluyla bana itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum."

Hedefi ve mücadelesinden sapmadığını dile getiren Zan, "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI SONRASI ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verdiği bir röportajda, TİP'in seçimi kaybettirebileceğini söyledi. Özel, "Hatay'da en iyi alternatif Lütfü Savaş'tı. Hatay'dan iyi haberler geliyor. Başa baş bir yarış içindeyiz. TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip." diye konuştu.

Özgür Özel'in açıklamalarının ardından TİP Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiklerini açıkladı. Gökhan Zan ise, pes etmeyeceğini ve yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

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