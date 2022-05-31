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TİP vekillerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''Gezi Parkı'' provokasyonu!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. İzinsiz asılan pankartı indirmek isteyen polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşıp, 'Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi.

DHA31 Mayıs 2022 Salı 12:59 - Güncelleme:
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TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi. Ancak milletvekilleri izin vermedi. Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından paylaştı. Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.

  • TİP Milletvekilleri
  • Gezi Parkı
  • Bakan Soylu

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