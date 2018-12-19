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Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta sis ve tipi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 3 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

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Kars'ta, kaybolan atlarını ararken bölgede etkili olan sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
 
Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde İsmail Kenç, Deniz Karsak ve Hakan Orhangazi, kaybolan atlarını aramaya çıktı.
 
Köyden uzaklaşan 3 kişi, sis ve tipi nedeniyle geri dönemedi.
 
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
 
4 saat boyunca aranan 3 kişi, Yalınkaya köyü yakınlarında bulundu.
 
Kenç, Karsak ve Orhangazi atlarıyla birlikte köye getirildi.
 
Daha sonra hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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