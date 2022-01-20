İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu
Güncel

Tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu

Muş'ta etkili olan tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu. Karayolları ekipleri de bölgede yol açma ve genişletme çalışması yapıyor.

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:33
ABONE OL

Muş-Bingöl karayolunun 45. kilometresinde onlarca araç tipi ve fırtınada mahsur kaldı. Tipi ve fırtına nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında yolu geçici olarak trafiğe kapatan jandarma, bölgedeki vatandaşların yardımına koştu. Kara saplanan araçların etrafını kürek yardımıyla açan jandarma, araçları iterek bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma, D300 karayolunda önlemlerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de bölgede yol açma ve genişletme çalışması yapıyor.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Doğan Kazci, "Yolda tipi ve fırtınaya yakalandık. Jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri yardımımıza yetişti. Aracımızı bulunduğu yerden çıkardık. Çok sağ olsunlar" dedi.

Tipi ve fırtınanın sona ermesiyle yolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.