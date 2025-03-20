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Tipide mahsur kaldılar

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 13:13 - Güncelleme:
Tipide mahsur kaldılar
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Kızılalan Mahallesi'ndeki taş ocağında çalışan İbrahim Ceylan, tipi nedeniyle mahsur kaldığı bölgeden kurtarılmak için babası Seyfettin Ceylan'ı arayıp yardım istedi.

Oğluna ulaşmak için otomobiliyle yola çıkan Seyfettin Ceylan, beraberindeki kardeşi Hidayet Ceylan ile yolda mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştırılması üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkanı Murat Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Murat Altunöz'ün de takip ettiği arama kurtarma çalışmalarında Seyfettin Ceylan ile Hidayet Ceylan'a ulaşıldı.

İbrahim Ceylan'ın da kendi imkanlarıyla Karaman'ın Ermenek ilçesine ulaştığı belirlendi.

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