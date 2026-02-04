“Tipik muhalefet refleksi” diyerek açıkladı… Doç. Dr. Caner: Suriye denklemini Türkiye kuruyor

24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendirildi.

Programda CHP lideri Özel'in Suriye konusunda açıklamalarına değinen Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Cantürk Caner çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Caner, Özel'in devlet refleksi ile muhalefet refleksi arasında sıkıştığını ifade etti. Caner, "Sahada ve masada Türkiye var. Her gün iç basında, dış basında Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı konuşuluyor. Dış basında Türkiye denklemi var. Cumhur İttifakı kazanıyor. İç politikada "iktidar adayıyım, cumhurbaşkanı olacağım" diyen Özel için bu, tipik bir muhalefet davranışıdır" dedi.

ÖZEL'İN "NİFAK OYUNU"



"CHP YEKPARE BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Terör örgütü YPG-SDG konusunda CHP'nin net bir pozisyon alamadığını dile getiren Caner, "Bu parti içi politikalardaki dengesizliklerden de kaynaklanıyor. CHP yekpare bir parti değildir. Rahmetli Baykal'ın dediği gibi CHP'de hizipler vardır. Hizipler partisidir. CHP solun en solundan solun en sağına kadar çok parçalıdır ve bunlar hep kavga ederler" değerlendirmesinde bulundu.