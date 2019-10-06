18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı TIR'ın dorsesindeki turşu bidonları yola saçıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen turşu yüklü 35 ELF 34 plakalı TIR, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, ani fren yapılması sonucu sarsıldı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde yüklü olan turşu bidonları yola saçıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve karayolları ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen karayolu ekipleri,  güvenlik önlemi alarak olası bir kazayı önledi.
 
Bu arada, firma sahipleri meydana gelen kazayı haber yapmak isteyen gazetecilere tepki göstererek görüntü ve fotoğraf alınmasını engelledi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yola saçılan turşuların temizlenmesi sonucu trafik akışı normale döndü. 

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi
 

POPÜLER HABERLER

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA