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Güncel

Tır bariyerlere çarparak devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Konya'da tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ayrıca tırın devrildiği yerde 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:59
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İslam Gasyak idaresindeki 73 AAK 299 plakalı deri yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolunun Kulu makası yakınında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.

Sürücü Gasyak, olay yerinde yaşamını yitirdi, tırdaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Gaysak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Ayrıca tırın devrildiği yerde 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

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