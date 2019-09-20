Tır devrildi, trafik felç oldu

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Tır devrildi Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen demir yüklü tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
 
Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı demir yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Bekirdere mevkisinde devrildi. 
 
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
 
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. 
 
Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, Derince gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

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