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Tır devrildi, sürücünün kolu koptu

Bartın'da hurda demir yüklü tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hurda demirlerin iş makinesi yardımıyla toplanmasının ardından normale döndü.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:25
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Bartın Limanı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasına hurda demir taşıyan Zafer G. (47) yönetimindeki tır, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında virajı alamayarak devrildi.

Kazada tır şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, hurda demirler yola saçıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför, ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Kolu kopan sürücü, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hurda demirlerin iş makinesi yardımıyla toplanmasının ardından normale döndü.

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